Ventasso Insieme, cambio al vertice. Franchini capogruppo

Cambio al vertica nel gruppo di minoranza ‘Ventasso Insieme’: il capogruppo Antonio Manari si è dimesso, subentra al suo posto il giovane consigliere Federico Franchini, risultato il primo dei non eletto. Il gruppo di minoranza, composto anche dai rappresentanti delle municipalità, ci tiene a ringraziare Manari che per anni si è impegnato nel rappresentare e sostenere i cittadini del territorio del Ventasso, prima come sindaco e poi come consigliere di opposizione.

"Sono molto orgoglioso e motivato – ha detto il nuovo consigliere Franchini –. Ho accettato l’incarico e con entusiasmo mi metto a disposizione della comunità di Ventasso. L’idea è quella di costruire nei prossimi anni un gruppo entusiasta per arrivare coesi alle prossime elezioni amministrative. Ritengo che non siano importanti i nomi ma la sinergia d’intenti e la disponibilità verso la comunità che andiamo a rappresentare ed amministrare". La decisione di lasciare l’incarico amministrativo nel comune Ventasso è una scelta personale del dottor Antonio Manari in parte dovuta anche agli incarichi professionali di medico.

s.b.