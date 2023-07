Ventasso, l'improvvisa scomparsa di Pietro Ugoletti, 49 anni, lascia nello sgomento

L’improvvisa morte di Pietro Ugoletti (foto) a soli 49 anni ha lasciato nello sgomento la gente dell’intera comunità della montagna reggiana. Da Baiso a Ventasso arrivano espressioni di profondo cordoglio ai familiari, colpiti per la seconda volta a distanza di 50 giorni: prima la morte del padre Enzo e adesso del figlio Pietro.

Tra i ricordi quello dell’amico sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Proprio ieri sera ci siamo salutati al bar, io e Pietro, come tutte le sere, non potevo proprio pensare di non vederlo più qui. Sono notizie veramente difficili da accettare. Siamo cresciuti insieme fin dall’asilo - continua Ferretti -. Una persona sempre presente quando c’era bisogno, che ha sempre dato il suo contributo come ad esempio per la squadra di calcio di Collagna. Era il portiere di riserva e questo dà l’idea della persona che si rende sempre disponibile verso gli altri. In qualità di sindaco esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia. Sono vicino al fratello Luca e a Simona compagna di Pietro, insieme a loro".

"Pietro è stato, negli anni di scuola, un compagno, entrambi abbiamo frequentato il corso geometri - dice Fabrizio Corti, sindaco di Baiso -. Poi è stato un collega, soprattutto era un amico. Aveva cuore, passione e radici piantate nel territorio". Oggi i funerali alle 11,15 nella chiesa di Collagna, poi il feretro partirà per la cremazione.

s.b.