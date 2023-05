Ventesimo rinvio per l’estradizione di Shabbar Mentre si attende il video-collegamento in aula

Ennesimo rinvio al 16 maggio (si tratta del ventesimo) per l’udienza sull’estradizione di Shabbar Abbas a Islamabad. Questa volta lo slittamento, per il padre di Saman, è legato all’impossibilità di ieri mattina di accedere alla struttura giudiziaria per via del concomitante procedimento a carico dell’ex primo ministro pachistano Imran Khan. Venerdì nel tribunale di Reggio intanto è prevista l’udienza del processo per omicidio, in Corte di assise, a carico di cinque parenti della 18enne pachistana. Non è ancora certo se Shabbar parteciperà o meno, collegato in videoconferenza dalla capitale pachistana.