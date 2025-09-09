Venti anni di orchestre giovanili. Peri-Merulo, in scena 200 studenti

Da domani e fino a venerdì 19 settembre, il Festival Orchestrando porterà in scena 168 studenti del Conservatorio reggiano. Tanti gli appuntamenti musicali, in città e a Castelnovo Monti, per festeggiare i vent’anni delle orchestre giovanili del Conservatorio Peri-Merulo.

"Il sistema delle orchestre giovanili del nostro Conservatorio – spiega il presidente del Peri-Merulo, Michele Montanari – rappresenta un’eccellenza nazionale che vogliamo valorizzare e raccontare con il Festival Orchestrando. A salire sul palcoscenico 168 giovani orchestrali: studenti che provengono dalle scuole elementari, medie e superiori e si esibiranno nelle cinque formazioni orchestrali dei corsi base".

Il programma del Festival Orchestrando ha inizio domani nella Sala delle Carrozze del Conservatorio (Chiostri di San Domenico) e troverà nel concerto di venerdì 12 al Teatro Ariosto l’evento clou della manifestazione. Nel calendario ci saranno anche momenti di confronto e dibattito. Sempre domani, a partire dalle 16 ci sarà la presentazione dei progetti del Conservatorio rivolti alle scuole di ogni grado. E alle 17,30 sarà in programma la proiezione del film "Tocar y Luchar" (Suonare e lottare) che racconta la storia del Sistema delle orchestre infantili e giovanili del Venezuela. Giovedì 11, l’Auditorium Masini ospiterà l’incontro "Corpi Sonanti: ripensare l’orchestra" e dalle 16,30 saranno presentati dati e testimonianze sui vent’anni delle orchestre giovanili con interventi di studenti, docenti e genitori. Venerdì 12 nell’Auditorium del Conservatorio si terrà un momento di formazione e dalle 16,30 prenderà avvio un tavolo di riflessione composto da diversi pedagogisti musicali che affronteranno il tema delle orchestre giovanili e della loro valenza educativa. Durante il festival, nella Sala delle Carrozze sarà allestita la mostra sul progetto artistico-educativo "Corpi sonanti". L’ingresso al festival è libero, limitato ai posti disponibili. L’intero programma su www.consperimerulo.it

s. b.