Venti bimbi ucraini tra i nostri banchi

Sono venti i bambini ucraini rifugiati a Reggio Emilia e accolti nelle scuole d’infanzia comunali nel corso dello scorso anno. È quanto emerge dal bilancio dell’Istituzione del Comune, approvato lunedì in sala del Tricolore.

Un impegno che non si limita solo all’accoglienza, ma anche a veri e propri aiuti per la popolazione ucraina martoriata dal conflitto con la Russia. Tramite il progetto "Cantieri di pace", inoltre, tanti genitori italiani si sono impegnati nel 2022 nella raccolta di ben diecimila confezioni di farmaci da inviare nel Paese in guerra.