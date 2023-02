Venti Comuni chiedono nuove telecamere

Reggio e provincia provano a rafforzare il sistema di videosorveglianza. Approvato ieri in prefettura dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il progetto presentato da 12 Comuni più l’Unione della Bassa.

Si tratta di Reggio, Albinea, Baiso, Bibbiano, Campegine, Correggio, Montecchio, Poviglio, Rubiera, San Polo, Scandiano e Viano oltre agli associati dell’Unione della Bassa (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo). L’obiettivo è "la realizzazione di impianti di videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza urbana e il controllo del territorio nelle aree più a rischio di crimini, anche contro l’ambiente". Prefettura e sindaci interessati hanno firmato i ‘Patti per la sicurezza’ necessari per chiedere il finanziamento, ora è attesa la decisione del ministero dell’Interno.

Alla riunione del Comitato hanno partecipato il questore Giuseppe Ferrari, il comandante provinciale della Guardia di finanza Ivan Bixio, il comandante dei carabinieri Aniello Mautone, il direttore regionale del reparto telecomunicazioni della Polizia di stato Valter Paone, il presidente della Provincia Giorgio Zanni e i rappresentanti dei Comuni proponenti. A presiederla è stato il prefetto Iolanda Rolli: "I sistemi di sorveglianza insieme ai Patti per la sicurezza confermano la volontà di potenziare la percezione di sicurezza e la fiducia nelle istituzioni".

In base a una legge del 2017, l’Italia considera le telecamere uno strumento privilegiato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché per la promozione del decoro urbano. A livello nazionale nel 2022 sono stati stanziati per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana 36 milioni di euro.

t.v.