"Venticinque milioni di fondi Pnrr bloccati. La Giunta chiarisca"

"Come mai si è rinunciato agli interventi della messa in sicurezza delle scuole? Dove sono risultati carenti i progetti per accedere ai fondi Pnrr?". Lo chiede il capogruppo di Alleanza Civica, Filippo Ferrarini (foto), in vista della votazione della variazione di bilancio prevista per domani in consiglio comunale. "Dai documenti ricevuti – spiega – emerge un corposo programma triennale di lavori pubblici. Tuttavia, si nota come una serie di interventi non verranno riproposti o avviati. Tra questi emergono opere di ristrutturazione e messa in sicurezza di scuole elementari e medie, per un valore di oltre 25 milioni di euro che avrebbero dovuto essere finanziati da fondi Pnrr. Dove e perché sono risultati bocciati? Lunedì chiederemo spiegazioni all’amministrazione sulle motivazioni di queste rinunce".