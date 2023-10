"Ventilatori sostituiti". Iren replica e si dice pronta a incontrare le comunità

"L’impianto Forsu di Gavassa sta operando regolarmente seguendo tutte le prescrizioni autorizzative". Inizia così la lunga nota di replica di Iren, che qui sintetizziamo per esigenze di spazio, e che tenta di chiarire alcuni punti sollevati dai residenti. "Vengono effettuate periodicamente analisi sulle emissioni prodotte dall’impianto. Le ultime analisi nei mesi di luglio e agosto hanno confermato la conformità di tutti i parametri misurati. Ciononostante, attualmente l’azienda sta terminando una campagna straordinaria mensile di controllo, richiesta da Arpae ad ulteriore titolo precauzionale. Gli esiti, sebbene ancora parziali, stanno già confermando per ogni parametro la piena conformità rispetto ai limiti prescrittivi".

Nell’impianto Forsu viene replicato il ciclo naturale di trasformazione dei rifiuti organici che costituiscono oltre il 40% del rifiuto urbano. Si tratta di residui di vegetali, frutta, verdura, avanzi dalla preparazione dei cibi, gusci d’uovo, scarti alimentari avariati. "Come tutti gli impianti di una certa complessità – continua Iren – è stato necessario un periodo di messa a punto delle varie componenti. Per quanto riguarda la lamentata presenza di odori, è doveroso segnalare che l’impianto è stato progettato in modo tale da minimizzare l’impatto odorifero: i rifiuti organici vengono conferiti in una fossa di stoccaggio in attesa della lavorazione attraverso un’area a doppia chiusura e mantenuta in depressione per evitare il diffondersi di odori all’esterno. L’aria captata nella fossa di carico viene sottoposta ad un lavaggio e depurazione. Dalla fossa di carico una benna a polipo convoglia i rifiuti ai digestori previa loro triturazione. I digestori sono completamente sigillati. Terminata la prima fase, il materiale in uscita dai digestori viene addizionato agli sfalci e potature del verde opportunamente sminuzzati. Dopodiché il materiale viene avviato all’area ove avviene la maturazione per circa 46 giorni. Tutti gli ambienti sono confinati".

E poi Iren dà una buona notizia ai residenti, che tanto hanno protestato per il rumore: "I ventilatori assiali sono in fase di sostituzione con ventilatori a terra, meno soggetti alle vibrazioni, che saranno a loro volta insonorizzati. In fase di messa a punto dell’impianto si è verificata una sola, unica fuoriuscita accidentale di una limitata quantità di materiale, dovuta dal malfunzionamento di un componente che è stato subito sostituito: non corrisponde alla verità dei fatti che, ciclicamente, vengano rilasciati in un canale imprecisati liquidi marroni di consistenza oleosa. L’impianto è progettato per essere isolato dall’esterno. Quanto al rumore, i dati in possesso dell’azienda confermano il non superamento dei limiti previsti nelle autorizzazioni, sia in conduzione diurna che in condizione notturna. I segnalati guasti ai ventilatori sono stati tutti riparati, ed è normale che durante il funzionamento di un impianto i componenti possano essere riparati e sostituiti. L’attività dell’impianto è completamente trasparente, i dati sono a completa disposizione degli enti preposti al controllo, il funzionamento dell’impianto è dettagliatamente descritto sul sito www.irenforsu.com e l’azienda è sempre disponibile a confrontarsi con le comunità locali".