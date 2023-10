Ventimila euro per un ecografo al Santa Maria

Un’importante sinergia è stata attivata con l’obiettivo di donare alla Struttura complessa di Malattie infettive dell’Arcispedale Santa Maria Nuova un nuovo ecografo di ultima generazione.

Questa donazione fa seguito ad una collaborazione attivata dal Grade insieme al Reparto ed è stata possibile grazie a un contributo di 20mila euro da parte della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP). Si tratta di uno strumento evoluto, leggero, di dimensioni ridotte, con una elevata qualità delle immagini e un software tale da potere studiare, con protocolli dedicati, i principali organi e il sistema vascolare: Mindray MX7 è il nome di questo ecografo, frutto di anni di studi condotti dalla ditta statunitense che lo produce: rende fruibili dal letto del paziente le tecnologie più avanzate dei sistemi carrellati per monitoraggi sempre più efficaci, senza la necessità di muovere la persona seguita.

MX7 è una piattaforma altamente sofisticata che modifica il mondo degli ultrasuoni grazie ad immagini sempre focalizzate in modo automatico, con assenza totale di rumore di fondo e tempi di acquisizione velocissimi. Le sonde in dotazione con ultima tecnologia costruttiva 3T sono due: una per lo studio di organi profondi (fegato, polmone, rene, pancreas, milza, etc) e una per lo studio di organi superficiali (linfonodi, muscoli, articolazioni). "Torniamo a sostenere Grade mettendo a disposizione ampie risorse per questo progetto di cui abbiamo subito compreso la rilevanza e l’ampia portata – ha commentato Claudio Rangoni Machiavelli Presidente della Fondazione BSGSP – Delle tante attività sociali che dal 2019 con il supporto di Banco Bpm portiamo avanti sul territorio, quelle in ambito sanitario sono forse tra le più gratificanti perché apportano un immediato e concreto giovamento alle persone malate e alle loro famiglie e di questo siamo molto orgogliosi".