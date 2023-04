’Ventitrè giorni’: libro di Pagliani

Con grande presenza di pubblico è stato presentato giovedì sera all’hotel Astoria ’Ventitrè giorni’, il libro scritto dall’avvocato Giuseppe Pagliani sul suo calvario durante l’inchiesta Aemilia. In tutto furono 7 anni, 4 mesi e 11 giorni, tra sei processi, con in mezzo una condanna, fino alla Cassazione che lo ha assolto. Per quel periodo gli sono stati riconosciuti dalla Corte d’Appello 9.200 euro, che ha destinato in beneficenza, per ingiusta detenzione. Il volume, con introduzione di Vittorio Feltri, verrà presentato anche lunedì a Correggio al teatro Asioli alle 17.15, con il senatore Maurizio Gasparri.