Ventitrè giorni, l’incubo di Pagliani "In un libro il calvario di Aemilia"

"Cari mamma e papà, ciò che stiamo vivendo è allucinante. È un crimine gravissimo incarcerare un innocente... Sono fiducioso che presto ne usciremo, fatevi forza. Vostro Giuse". La lettera, datata 31 gennaio 2015, fu inviata dall’avvocato ed ex consigliere di Forza Italia Giuseppe Pagliani: due giorni prima era stato prelevato ad Arceto di Scandiano per essere portato in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, formulata nel processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’. Il "presto" in cui lui confidava si rivelò altro. "Ventitrè giorni" di carcere, che è anche il titolo del libro che lui ha scritto (in edicola e a breve su Amazon), che sarà presentato il 27 aprile all’hotel Astoria. In tutto furono 7 anni, 4 mesi e 11 giorni, spesi tra sei processi, con in mezzo una condanna a 4 anni, fino alla Cassazione che lo ha assolto. Il volume, con introduzione di Vittorio Feltri, raccoglie molteplici contributi di chi ha seguito il suo percorso giudiziario e umano. Comprende pure quello di Simone Uggetti, ex sindaco del Pd di Lodi: gli arrivarono le scuse dall’ex leader del M5s Luigi Di Maio per aver contribuito alla gogna mediatica nel suo processo. E quello di un religioso, padre Nicola Gerundini. "Come mai il pm della Dda Marco Mescolini ha scelto di colpire il centrodestra - è il quesito posto da Pagliani - ben sapendo che gli esponenti di quella parte non hanno mai avuto in queste terre alcun potere?". Snocciola "errori marchiani" nell’indagine: "Un’intercettazione in cui al posto di ‘Sarcone’ si è trascritto ‘siccome’ per due volte, e io chiedevo chi fosse. In una mia agenda, un appuntamento a Brescia in uno studio legale, è stato interpretato come un appuntamento con Pasquale Brescia, poi condannato per mafia. Mai ho partecipato a un pranzo nel 2010 con i calabresi per sostenere Fabio Filippi di Forza Italia: tutti sapevano fosse il mio principale avversario in quella tornata – spiega –. La prova regina della mia innocenza è la testimonianza dell’avvocato Antonio Sarzi Amadè, che nel maggio 2015 spiegò al collegio di disciplina degli avvocati di Bologna: "In una conversazione intercettata, dissi a Pagliani che c’era brutta gente (alla cena agli Antichi sapori del 2012): Pagliani mi chiese chi fossero e io feci il nome di Sarcone sulla base di ciò che riferì Cesare Muto (cliente dello studio Sarzi Amadè)".

Alessandra Codeluppi