Vento ai cento orari, strage di alberi

Ci si è addormentati e ci si è risvegliati in un’aria da bufera in Appennino. Un vento fortissimo da spazzare via tutto, che ha provocato una strage di alberi caduti dalla montagna alla collina, creando disagi alla circolazione e danni a qualche auto. Raffiche che hanno viaggiato – secondo le rilevazioni di ReggioEmiliaMeteo – tra gli 80 e i 90 kmh, con il picco record registrato in quota sul crinale, alla stazione del Rifugio Battisti, di ben 124 kmh. Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro fin dalla notte e per proseguire all’alba e fino al tardo pomeriggio. I pompieri del distaccamento di Castelnovo Monti è intervenuta per rimuovere piante sulla sede stradale sulla Sp8 – tra Costabona e Quara, al confine tra i comuni di Villa Minozzo e Quara – nonché a Piolo di Ligonchio di Ventasso sulla Sp59 e poi sulla ex Ss63 dopo il biscottificio Cabrioni, in via Monte Portola.

E proprio l’ex Statale è stata martoriata. Tra le 14 e le 15, interrotta la circolazione stradale per circa un’ora a Monteduro di Castelnovo ne’ Monti, sulla strada che porta verso il valico del Cerreto, dove il personale di Anas sono intervenuti per rimuovere un’enorme pianta che ostruiva il traffico. E poi all’altezza del Bocco di Casina dove quattro alberi di grosse dimensioni si sono abbattuti al suolo (foto sopra). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Castelnovo Monti, i carabinieri di Vezzano e i forestali di Carpineti. Quest’ultimi impegnati anche per un principio di incendio del gruppo elettrogeno nella galleria del Seminario, insieme ai pompieri. Problemi anche per alcuni pali pericolanti della linea telefonica a Casale di Castelnovo Monti e a Casaleo di Casina. Cadute anche alcune tegole a Cerreto Laghi (foto qui a sinistra).