Vento e grandine, danni e disagi tra Reggio e la Bassa

Reggio Emilia, 3 luglio 2023 – Alberi caduti, viabilità resa difficile da piccoli allagamenti ma anche da grossi rami e piante finite sulla carreggiata. E’ stato soprattutto nella Bassa che, nel tardo pomeriggio, si sono verificati i principali disagi dovuti a un violento quanto rapido temporale, che ha colpito in particolare la Bassa mantovana, con qualche sporadica grandinata, che ha interessato anche il confinante versante reggiano, tra Luzzara e Guastalla.

Alla periferia sud di Correggio, a Budrio, sulla strada che collega a Reggio, una grossa pianta ha ceduto al forte vento, bloccando completamente la carreggiata. Il traffico è rimasto bloccato per quasi due ore, con intervento degli operai comunali e dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la polizia locale della Pianura Reggiana.

Altri interventi delle squadre del 115, in particolare del distaccamento di Guastalla, si sono registrati nel tardo pomeriggio e in serata anche tra Reggiolo, Novellara e Campagnola, sempre per cadute di alberi o per allagamenti di strade.

Sono stati eseguiti anche controlli per caduta di rami su cavi elettrici o nei pressi di abitazioni e, in un caso, di una scuola d’infanzia, per mettere l’area in sicurezza. Non si registrano conseguenze alle persone.