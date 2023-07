Vento, pioggia e grandine: crollano alcune grosse piante

Il forte vento di ieri pomeriggio, accompagnato al temporale, ha provocato la caduta di alcune piante, anche di grosse dimensioni. A Budrio (foto) un albero è rovinato sulla strada, chiudendo completamente il transito. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada. La squadra del 115 ha operato anche a Pieve di Guastalla, in via Alpi, per una grossa pianta caduta. Nella stessa zona si è verificata una grandinata, che ha colpito in particolare la Bassa Mantovana, ma interessando (pur se con forza decisamente limitata) la zona di Luzzara e Guastalla, pur senza provocare particolari conseguenze. Diversi interventi dei vigili del fuoco, per alberi pericolanti e per piccoli allagamenti stradali, anche tra Reggiolo, Novellara e Campagnola.