Ventun ospiti per ’Autori in prestito’

Ritorna da domani ’Autori in prestito’, la rassegna curata dallo scrittore Paolo Nori, che in questa edizione numero 13 - dal titolo ’Quando stanno morendo, gli uomini cantano delle canzoni’ - propone 21 appuntamenti nelle biblioteche della provincia.

Ad aprire è Giulia Ichino, domani sera alle 21 alla biblioteca civica di Reggiolo. Novità di questa stagione è che la rassegna varca il Secchia, per una tappa a Sassuolo.

Rimangono luoghi privilegiati in cui si realizza Autori in prestito le biblioteche che per circa due mesi oltre ai consueti prestiti di libri, dischi o film, offriranno ai loro lettori anche i personali percorsi culturali e i consigli di Fumettibrutti (foto), Roberto Cotroneo, Riccardo Luna, Tomaso Montanari (foto), Marco Giusti, della finalista al Premio Strega e seconda classificata al Campiello Silvia Ballestra, insieme a tanti altri bibliotecari per un giorno. Confermata la formula consolidata: scrittori, attori, musicisti, artisti visivi, fumettisti, giornalisti raccontano al pubblico i libri, le musiche, i quadri, gli spettacoli teatrali, i film e quindi in generale le opere, che li hanno convinti a fare il lavoro che hanno scelto. "La prima poesia di Chlebnikov della mia vita l’ho letta all’inizio degli Novanta nella biblioteca Guanda di Parma e me lo ricordo perfettamente - racconta Paolo Nori - io ero lì, in piedi, davanti allo scaffale dei russi e ho tirato giù un’antologia di Angelo Maria Ripellino, "Poeti russi del novecento", l’ho aperta e ho letto: "Quando stanno morendo, i cavalli respirano, quando stanno morendo, le erbe si seccano, quando stanno morendo, i soli si spengono, quando stanno morendo, gli uomini cantano delle canzoni" e lì, ma se avessi avuto un udito migliore, io lì avrei sentito il rumore degli scambi della mia vita che mi destinavano a un’altra direzione, perché lì la mia vita è cambiata. Anche quest’anno, con Autori in prestito, chiediamo i nostri ospiti di parlarci dei momenti in cui hanno cambiato direzione, le letture, le visioni, gli ascolti che li hanno spinti a cominciare, a fare il mestiere che fanno". La rassegna è realizzata da Arci Reggio Emilia e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna.

Info e programma: www.autorinprestito.it

Stella Bonfrisco