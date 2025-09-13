Ventuno ragazze al corso gratuito per diventare Oss

E’ partito ieri il corso per Operatrici Socio Sanitarie (Oss) a Castelnovo Monti, le lezioni, a cui partecipano ben 21 ragazze tutte dell’Appennino reggiano, si volgono nella sede della Fondazione Enaip. Il corso per Oss è stato attivato su input dell’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione, con la frequentazione gratuita da parte delle ragazze. Si tratta di un’opportunità di formazione professionale che va incontro ad un’esigenza presente in modo consistente sul territorio appenninico. Urge l’importanza di qualificare personale fornendo competenze molto richieste sul territorio e subito facilmente spendibili, in particolare in strutture come case protette, Rsa, centri diurni, assistenza domiciliare ma anche lo stesso Ospedale Sant’Anna. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa del corso e a portare i saluti per il buon avvio delle lezioni, sono intervenuti all’Enaip il sindaco e il vicesindaco di Castelnovo Monti rispettivamente Emanuele Ferrari e Daniele Valentini con l’Assessora al welfare e servizi sociali Silvia Dallaporta. Quest’ultima ha detto: "Essere arrivati all’avvio del corso mi emoziona, è un risultato davvero rilevante. Siamo molto soddisfatti di aver attivato questo percorso con un’ottima partecipazione".