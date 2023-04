"Veramente triste pensare all’occasione persa e a cosa può diventare"

(...) All’interno un trionfo di commoventi piante di plastica, anche pensili in vasconi appesi su cui spiccano insegne policrome, tutte rigorosamente diverse a richiamare la merce sottostante. Ovunque sedute e tavoli di diverse altezze tutte rigorosamente eterogene per materiali e colori. Inutile poi infierire sull’offerta ’gastronomica’. Solo in stazioni ferroviarie o piccoli aeroporti di Paesi in aree depresse in giro per il mondo vi possono essere degli eguali. È veramente triste pensare all’occasione persa per una decorosa rivalutazione di una struttura architettonica che poche città hanno, e soprattutto è triste pensare a cosa potrà diventare nel tempo e quale frequentazione attirare. Ho sentito la strenua ’difesa’ degli amministratori che, fra le righe, hanno giustificato l’intervento nascondendosi dietro al fatto che poi in fondo la struttura era vuota e rischiava di rimanere ancora a lungo inutilizzata. Certamente è stato molto più comodo affidarsi a una organizzazione, estera, finanziatrice e autonoma nella scelta dell’offerta proposta su cui il Comune non ha avuto voce in capitolo, come si sono affrettati a dichiarare. Ma siamo sicuri che questo sia stato un bene per la riqualificazione del centro? Quel centro che un tempo era l’anima del commercio della città e che per decenni è stato mortificato da scelte urbanistiche mirate per favorire il proliferare di centri commerciali in tempi non di crisi economica come stiamo vivendo oggi.

Architetto Giamprimo Bertoni