Vercilli capo della ’Direzione gestione operativa’

L’ospedale Santa Maria Nuova nomina il dottor Francesco Vercilli nuovo direttore della struttura complessa ’Direzione gestione operativa’. Vercilli, specializzato in igiene e medicina preventiva, ha conseguito a Bologna due master in ’Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali’ e ’Responsabilità professionale sanitaria’. Nel 2021 ha ottenuto il certificato di formazione manageriale per responsabile direttore di struttura complessa. Dal 2004 al 2010 è stato dirigente medico di direzione medica ospedaliera, vigilando sulla corretta documentazione sanitaria, sulla prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, sul supporto al processo di informatizzazione aziendale. Nei sei anni successivi è stato responsabile del coordinamento delle attività per la gestione del rischio clinico. Dal 2020 ha assunto l’incarico di direttore facente funzioni della struttura complessa ’Direzione gestione operativa’ della piattaforma chirurgica dell’Ausl, dal controllo delle liste di attesa alla programmazione delle sedute chirurgiche, alla riorganizzazione del percorso chirurgico.

Da ieri al Santa Maria il reparto di reumatologia pediatrica può contare su un nuovo ecografo articolare, donato da RE.MA.RE (Associazione Malati Reumatici Pediatrici) per un valore di 20mila euro.

L’Ausl fa poi sapere che, dopo l’autorizzazione AIFA e le disposizioni ministeriali e regionali, è disponibile per i bambini tra 5 e 11 anni che hanno eseguito due dosi il richiamo del vaccino anti-Covid Omicron.