Verde e panchine, rinasce piazza del Popolo

A Rubiera stanno arrivando le nuove panchine in piazza del Popolo. Sostituiscono quelle precedenti in legno, ormai rovinate, con materiali metallici trattati e pressoché indistruttibili, realizzate su misura. E’ il primo passaggio della riqualificazione di quel tratto di centro storico di Rubiera che vedrà, oltre alla sistemazione della pavimentazione, il completo rifacimento anche del verde.

A inizio settembre incominceranno altri due interventi importanti nella stessa piazza. "In particolare sarà compiuto il ripristino della pavimentazione al centro della piazza, dove oggi c’è un ‘rattoppo’ provvisorio in cemento fatto per motivi di sicurezza, con la pietra originaria – dice Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera –. Contestualmente inizieranno i lavori di sistemazione delle aiuole, prima di tutto con la loro ripulitura completa. Si toglieranno le siepi non più in corretto stato vegetazionale e poi si provvederà mano a mano anche con nuove piantumazioni di essenze selezionate anche dal punto di vista olfattivo e cromatico". Sarà anche ripristinato l’impianto di irrigazione.

"Una curiosità – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. Nel segno del sano principio, anche dal punto di vista ambientale del riuso, le assi di legno che costituivano le vecchie panchine e un vecchio gazebo smantellato, recuperati e trattati dalla nostra squadra operai, costituiranno la ‘base’ di un piccolo ponte in legno che sarà allestito presso la nuova pista di avviamento alla mountain bike che sarà realizzata nella zona sportiva di via Aldo Moro".

I costi saranno sostenuti dal Comune. "La stima complessiva, comprendendo interventi che coinvolgono ditte e linee di finanziamento diverse, è intorno ai 35mila euro investiti sulla piazza tra lavori e verde", spiega il sindaco. L’obiettivo di questi interventi è duplice. "Da un lato, prima di tutto, ripristinare le condizioni di sicurezza e godibilità della piazza principale del paese – osserva Cavallaro –. Dall’altro cerchiamo di trasformarla in uno spazio percepito sempre di più come aperto e rigoglioso. Vogliamo sia un po’ il salotto fiorito del paese, aperto a tutti i cittadini, invitante non solo nei giorni di mercato. Anche per questo abbiamo pianificato degli interventi strutturali di manutenzione straordinaria, non dei semplici ‘rattoppi’, ma una piccola riforma degli spazi che in prospettiva ci farà anche risparmiare sulle manutenzioni, grazie alla scelta di essenze e materiali opportuni".

Matteo Barca