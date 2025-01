Verde e sport, approvato un bilancio da 30 milioni di euro

Approvato il bilancio di previsione 2025 del Comune di Correggio, che ammonta a trenta milioni, di cui quattro per scuola e sport, investimenti su verde pubblico e cultura, con esenzione dell’addizionale Irpef per cittadini con reddito fino a 15 mila euro. Si prevede il mantenimento del livello dei servizi attualmente offerti. Tra i progetti per giovani spiccano pure i 28 mila euro per un percorso socio-ricreativo che impegna Comune, scuola, oratori, Ausl e forze dell’ordine. Il trasferimento di fondi all’Unione Comuni Pianura Reggiana è di quasi 2,5 milioni di euro, con un incremento di 200 mila euro rispetto al 2024: 923.106 euro al servizio di polizia municipale, 886.889 ai servizi sociali e 155.737 al servizio tributi. Sul fronte fiscale, il bilancio tiene conto dell’eliminazione, definita a livello nazionale, di alcune agevolazioni Imu, come quelle per i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, per gli immobili locati a profughi ucraini o per i negozi che passavano da sfitti a locati nel primo anno.

Tra gli investimenti da segnalare il corridoio ecologico tra il Parco della Musica al Parco e il centro, la ciclabile Correggio-Canolo, la nuova palestra per la scuola Rodari-Cantona, la realizzazione della Casa della Musica per un investimento di 1,3 milioni, il completamento della nuova Casa della Cultura, il restauro del Teatrino del Convitto.

a. le.