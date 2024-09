"Verde pubblico incolto". Il Comune: interveniamo

Cittadini infuriati per come è tenuto il cimitero locale. La rabbia si sfoga anche sulle pagine social del paese.

"Volevo comunicare che se avete voglia di andare alla giungla potete recarvi al cimitero di Montecchio – scrive ironicamente Federica V. – stamattina sono andata e non l’ho mai visto così. Erba alta, cassonetti pieni, vicino a certe lapidi ci sono arbusti alti quasi un metro".

Accoglie l’appello facendosi portavoce di questa situazione il consigliere comunale di Fratelli D’Italia Antonio Margini.

"Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni riguardanti lo stato di assoluto degrado e di abbandono del cimitero – scrive – ho personalmente fotografato la condizione attuale a testimonianza di quanto sia disastrosa la situazione all’interno del cimitero rimanendo basito dalle condizioni in cui versa. Durante la campagna elettorale il sindaco e la sua giunta urlavano a gran voce che a Montecchio tutto funzionava per il meglio, purtroppo la verità è ben altra: degrado, sporcizia, incuria del verde, cimitero abbandonato a sé stesso. L’ammirazione comunale è velocissima quando si devono aumentare le tasse, vedi Imu e Irpef, ma dormiente per quanto riguarda i bisogni dei cittadini".

Il problema della manutenzione del verde riguarda anche parchi e rotatorie e la stessa amministrazione comunale ha ammesso che la manutenzione del verde ha creato disagi.

"I problemi che hanno causato disagi nella manutenzione del verde pubblico – si legge in una nota dell’amministrazione montecchiese – dovuti a una riduzione delle entrate e a un consistente aumento delle spese, aggravati da una imprevedibile situazione che ha riguardato il personale e la conseguente difficoltà a utilizzare le risorse economiche disponibili, sono stati in parte risolti e i risultati, rispetto non solo agli sfalci ma anche alle piante e alla messa in sicurezza dell’area con potature e rimozione del ’secco’, si vedranno già nei prossimi giorni con l’intervento di operatori comunali, aziende fornitrici e volontari".

Nina Reverberi