Vernici antimuffa per Conselice

Una donazione di vernice antimuffa, per tinteggi interni ed esterni, accessori per pulizia e deumidificatori. E’ il prezioso dono che la Pro loco di San Martino in Rio ha effettuato, in collaborazione con Transcoop, a famiglie alluvionate di Conselice, nel Ravennate. Donati 91 bidoni di vernice antimuffa, 52 bidoni di vernice per tinteggi esterni, accessori per pulizia e pittura, venti deumidificatori. Serviranno per sistemare abitazioni danneggiate. I fondi derivano dall’incasso di un pranzo benefico organizzato dalla Pro loco alla recente fiera di Maggio. Il materiale donato è stato fornito dalle aziende Icolors di Bibbiano e Olimpia Splendid. "Altro materiale – dice il presidente Pro loco, Uber Barbieri – è stato gratuitamente offerto dalle ditte Flavio Bedeschi e Vanes Boselli di San Martino in Rio".