Reggio Emilia, task force per Verona-Spezia: chiudono i Petali

Reggio Emilia, 10 giugno 2023 – Domani la città sarà blindata. La task force per fronteggiare la partita di calcio fra Spezia ed Hellas Verona in programma al Mapei Stadium alle 20,45 – la gara di spareggio valida per la permanenza in Serie A – si arricchisce di un’ulteriore disposizione di sicurezza. Il sindaco Luca Vecchi ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata alle 17 del centro commerciale "I Petali". La decisione è stata presa dopo il summit in prefettura di ieri mattina dove si è riunito il tavolo del comitato dell’ordine pubblico. La misura è stata adottata dopo alcune valutazioni, in particolare la necessità di lasciare libero l’ampio parcheggio di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia che serve anche il complesso di negozi. "Una scelta gestita senza forzature e condivisa. I vertici dei Petali erano presenti al tavolo con grande spirito collaborativo. Avevano già valutato in autonomia la medesima decisione anche se non ci fosse stato il provvedimento che lo imponeva".

Inoltre , il neo prefetto Maria Rita Cocciufa ha disposto lo stesso anche per la piscina Acquatico che chiuderà sempre alle 17 al fine di mantenere libero il parcheggio per ogni eventualità. "Applicheremo la tariffa del sabato", fanno sapere dal complesso natatorio.

C’è allerta massima sull’incontro sportivo. La priorità è quella di scongiurare scontri e disordini tra le tifoserie: non solo quelle tra veronesi e spezzini, ma anche eventuali contatti con gli ultras della Reggiana, rivali di entrambe. Il match nei giorni scorsi aveva fatto registrare polemiche già sull’assegnazione del campo neutro nel quale disputarlo. In primis la Lega Serie A aveva indicato la Dacia Arena-Friuli di Udine; ma poi era insorto il governatore della Liguria Giovanni Toti il quale ha chiesto lo spostamento di location direttamente al presidente di Lega Lorenzo Casini. Da qui – dopo un sondaggio negativo con l’Artemio Franchi di Firenze – la decisione di giocare a Reggio.

Ma la nostra città ha dovuto fare i conti con la gestione organizzativa dell’evento dopo l’impegnativa due giorni (ieri e oggi) del concertone di Zucchero alla Rcf Arena Campovolo. Il prefetto Cocciufa ha così chiesto i rinforzi al Viminale che ha assicurato 500 agenti di forze dell’ordine per garantire la sicurezza domani sera.