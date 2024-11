Veroni, il bilancio. Donati alla comunità 15mila chili di prodotti

L’azienda di salumi Veroni di Correggio, che nel 2025 compirà cento anni, ha presentato il suo secondo bilancio di sostenibilità, legato alle attività svolte nel 2023 dalla storica società. Emergono i nuovi sistemi per il recupero di calore, la certificazione SA8000 e Iso 14001 per lo stabilimento di Langhirano, tre tonnellate di anidride carbonica risparmiate con il Bike to Work (attivo anche quest’anno) e oltre 3.500 ore di formazione, fino a quasi 15 mila chili di prodotti donati a favore della comunità e il rinnovo della partnership con la "Fondazione Insuperabili" per il terzo anno consecutivo.

Per ridurre l’impatto energetico sono stati installati sistemi di recupero del calore nel sito produttivo di Correggio, misura che va in concomitanza con l’installazione di impianti fotovoltaici tuttora in atto sempre nell’ottica di un risparmio energetico, oltre ai progetti per il recupero del calore. Inoltre, è stato aggiornato il Codice etico con norme più rigorose, rafforzando la prevenzione di comportamenti scorretti con nuova piattaforma di denuncia, che garantisce un canale sicuro per le segnalazioni anonime.