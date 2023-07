Veronica centra il 100 Il suo è il tema migliore

Sono in fase di pubblicazione in questi giorni i voti degli esami di maturità. E anche nella Bassa non mancano gli ottimi risultati. La classe 5T del corso liceale del Russell di Guastalla ha fatto registrare un 100100 per Veronica Bontempelli, di Gualtieri. Con un tema sulla globalizzazione, spaziando dall’economia, alla crisi fino a debito pubblico, il suo elaborato è risultato il miglior tema di diritto del locale liceo, ottenendo 20 punti su 20 con l’aggiunta dei complimenti della commissione. Una bella soddisfazione per Veronica, che ha scelto un argomento di fortissima attualità per la seconda prova scritta dell’esame di Stato.

Chi conosce Veronica non si stupisce di fronte a questo risultato: il suo percorso scolastico è sempre stato eccellente, con grande voglia di studiare e di applicarsi nelle varie materie. Lo scorso anno è stata in Inghilterra per il semestre della quarta liceo, mentre quest’anno ha conseguito la certificazione da Cambridge. Di recente ha calcato anche delle passerelle di moda, grazie al suo fisico statuario e al suo fascino. Dunque, dalla passerella al massimo dei voti il passo è stato breve.

E a settembre, dopo le vacanze estive, per lei sono previsti tre mesi in Spagna, per un progetto finanziato dalla Comunità europea. Per Veronica si attende un percorso universitario dove potrà realizzarsi al meglio. Le lingue straniere sono la sua passione, così come i viaggi e l’approfondimento di tematiche sociali economiche e politiche. Come dimostra pure la scelta del tema d’esame su diritto ed economia, in cui ha deciso di affrontare la globalizzazione e vari aspetti che la compongono.

Antonio Lecci