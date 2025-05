Veronica Martini trionfa ai campionati italiani di spada paralimpica

Non c’è due senza tre. Veronica Martini, schermitrice paralimpica di Rubiera, tesserata per l’Ama Koala di Reggio Emilia, è di nuovo campionessa italiana assoluta di spada Categoria 1. Cinque mesi fa era in sala operatoria, per un intervento chirurgico che ha portato all’amputazione della gamba destra dopo anni di infezioni recidive e tentativi falliti di salvare l’arto.

Sulle pedane di Siena ha conquistato il suo terzo oro, dopo quelli del 2021 e del 2022, con una gara perfetta che l’ha vista vincere otto assalti fra girone ed eliminazione diretta, condita dalla semifinale dove ha superato la rivale storica, la milanese Sofia Brunati, per 15-11 poi il gran finale, all’ultima stoccata: 15-14 contro la romana D’Agostino.

"È il mio riscatto - racconta Veronica - dopo due anni di sofferenza e di battaglie contro il mio corpo, però non mi sono mai abbattuta. Dopo ogni ricovero ho cercato di rimettermi in gioco e dare tutta me stessa. L’ho fatto anche questa volta, ho dato tutto e sono tornata al livello in cui ero prima che mi accadesse tutto questo. Ora voglio ricominciare a gareggiare per arrivare alle qualifiche per le paralimpiadi di Los Angeles 2028, partecipare ai ritiri della nazionale e alle gare di Coppa del Mondo". Per Veronica rimane sempre attiva la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per l’acquisto di una protesi ad alta tecnologia.

"Per ora siamo fermi a 12 mila euro. L’obiettivo è arrivare a 35mila euro per acquistare una protesi elettronica più efficiente rispetto a quella meccanica che sto usando ora, che mi possa permettere di essere più stabile e più autonoma nella vita quotidiana e negli allenamenti. In questo periodo devo ringraziare mio marito Davide che mi aiuta per ogni piccola cosa". Grande soddisfazione anche in casa Ama Koala.

"Veronica è infinita – ha detto il maestro dell’Ama Koala Massimo Bertacchini, che ha seguito la spadista durante la gara di Siena -, non si arrende mai. È un esempio per tutti per la sua carica e la sua determinazione, è riuscita a superarsi ancora ed è tornata la leonessa che è sempre stata".

A Veronica Martini sono arrivate anche, via social su Facebook, le congratulazioni del sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro: "Rubiera è orgogliosa di te. Sappiamo quanto sia stata dura".

Cesare Corbelli