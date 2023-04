"Verrà abbattuto d’urgenza il cedro del Multiplo"

Oggi dalle 7.30 e per tutta la giornata verrà abbattuto d’urgenza il ’cedro deodara’ che si trova dentro il giardino di Villa Sirotti Bruno a Cavriago, al Multiplo. L’abbattimento – fa sapere l’amministrazione – è necessario a causa del completo disseccamento dovuto a un agente patogeno (Armillaria sp.) che ne ha intaccato le radici compromettendone rapidamente lo stato di salute. L’area del giardino storico interessata dai lavori sarà chiusa per impedire l’accesso e garantire la massima sicurezza. "Continua l’assiduo lavoro dei tecnici del Comune e dei consulenti esterni – afferma l’assessore all’ambiente Luca Brami – per garantire benessere al patrimonio verde comunale e massima sicurezza". Il verde pubblico a Cavriago è di 377mila metri quadri, ogni anno sono 400 le piante che vengono controllate con analisi specialistiche e perizie tecniche. A seguito di tali perizie circa una ventina vengono abbattute perché malate o rischiano di crollare, il 5% del totale. "Ogni abbattimento viene sempre valutato con grande attenzione, giusto senso di responsabilità e mutuo rispetto", ha concluso Brami.