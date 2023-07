Verrà ridisegnato e ampliato il parcheggio di via Emilia Ovest

Quest’estate a Rubiera inizieranno i lavori per la riorganizzazione dei parcheggi in via Emilia Ovest. Un intervento importante che consentirà di costruire almeno nove posti auto in più. "Più di quindici anni fa, all’incrocio tra via Emilia Ovest e via XXV Aprile, fu concretizzata una rotonda", ricorda il sindaco Emanuele Cavallaro. "Allora serviva per far fare manovra i bus che lì hanno il capolinea. Oggi i mezzi pubblici non girano più sulla rotatoria che è dunque diventata inutile". L’ufficio tecnico del Comune di Rubiera ha quindi predisposto una risistemazione di quell’area che permette così di "realizzare – annuncia con soddisfazione il sindaco Cavallaro – nove posti auto in più, forse anche dieci, rispetto alla situazione attuale: sono in una posizione preziosissima, praticamente in centro storico, vicino a farmacia, capolinea e scuole".

Mercoledì la giunta comunale di Rubiera ha intanto approvato ufficialmente il progetto che sarà eseguito quest’estate. I lavori per la riorganizzazione dei parcheggi dovrebbero incominciare in agosto. Il costo dell’operazione previsto è di 40mila euro in lavori stradali. "Non è un grande cantiere certamente, ma credo particolarmente utile – sottolinea sempre il primo cittadino rubierese Cavallaro –. Inoltre parcheggiare diventa molto più semplice: gli attuali parcheggi disposti lungo la rotonda sono un esercizio per le manovre piuttosto complicato".

m. b.