Verrà sistemato il campo in sintetico a Sant'ilario dedicato a Serra

Terminato appena prima del Covid, causa pandemia il campo era stato inaugurato solo nell’agosto di due anni fa in occasione di una festa, con l’intitolazione al giovanissimo calciatore defunto Alessandro Serra alla presenza della sua famiglia e del Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Proprio le restrizioni della pandemia avevano impedito l’utilizzo immediato. Troppo tardi erano così emersi alcuni difetti di costruzione ai quali la ditta esecutrice non ha potuto porre rimedio, essendo fallita nel frattempo.

Ora, grazie a una parte dell’avanzo emerso dopo l’ultima chiusura del bilancio comunale, 30mila euro sono stati destinati a manutenzioni sportive. Circa 15mila euro sono stati destinati a riportare il campo di calcetto alla sua massima fruibilità. La cifra, spiega il Comune, corrisponde più o meno a quanto si sarebbe speso eseguendo negli anni le regolari manutenzioni.

"Si è tentato di fare polemica – ha detto l’assessore allo sport, Massimo Bellei (foto) - sostenendo che la cifra necessaria fosse molto più alta. Non è così. Quello del campo in sintetico è stato un avvio difficile e travagliato, ma la soluzione dei suoi problemi è sempre stata a cuore a me e all’Amministrazione e non appena possibile abbiamo provveduto a far partire i lavori. D’ora in poi la corposa manutenzione annuale verrà eseguita regolarmente. I lavori consisteranno in pulizia ed erpicatura del manto, incollaggio delle zone distaccate mediante appositi collanti, fornitura e posa di grandi quantitativi di sabbia al quarzo e speciali granuli di gomma idonei per manti sintetici".