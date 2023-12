Verso il Natale: spettacoli, mercatini e concerti

Tanti eventi in vista del Natale sono in programma già oggi nella Bassa. A Brescello oggi dalle 15 la festa "Aspettando il Natale" con spettacoli, mercatini, laboratori creativi, cori gospel, giochi, alle 16 giocolieri, alle 17 l’accensione dell’albero e un concerto corale in chiesa, alle 17.30 concerto gospel. Gli eventi proseguono anche domani e domenica con mercatino, animazioni, concerti e spettacolo di fuoco. A Correggio oggi dalle 9 alle 18 il mercatino di Natale organizzato dalla Pro loco, dalle 16.30 l’accensione delle luci di Natale con l’animazione musicale della Royal Stompers Dixieland Band, aperto il cortile di Babbo Natale dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Mercatino natalizio per i ragazzi, invece, domenica dalle 9 alle 13. A Guastalla, alla pista di pattinaggio di viale Cappuccini, oggi alle 17.30 si accendono le luci dell’albero di Natale, mentre domenica alle 15 apre l’Ospedale dei pupazzi, a cura della Croce rossa. Oggi alle 16 in centro a Guastalla c’è "Christmas Bike" con magie, sculture di palloncini e le letterine di Babbo Natale, alle 17 la lotteria istantanea dei negozi di Guastalla Live in Galleria Gonzaga. A Reggiolo oggi i volontari Cri aprono lo stand con panettoni, bevande calde, animazioni per bambini e famiglie, con il punto di raccolta di giochi non più utilizzati per l’iniziativa "Babbo Natale solidale". La Compagnia del Porto propone vin brulè e animazione in uno stand benefico. E poi la Casetta di Babbo Natale, l’inaugurazione in teatro della mostra dei presepi, la consegna del nuovo pulmino donato alla Croce rossa dall’associazione Sarabiga grazie a festa della birra, bigolata e tortellata. Inoltre i trattori di Natale, musica, alle 17.30 l’accensione del grande albero di Natale e dell’area della Rocca.

a. le.