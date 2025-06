Verso il restyling dell’albergo ’Centrale’

Vetto uber alles. Il comune appenninico è stato infatti il primo, tra quelli che hanno ottenuto il finanziamento della giunta dell’Emilia-Romagna per la riqualificazione urbana, per la qualità del progetto presentato: l’ottavo in regione.

"A conferma dell’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici – precisa il sindaco, Fabio Ruffini – come già avvenuto in precedenti simili occasioni, dove eravamo riusciti a piazzarci anche più in alto".

Nel caso specifico i fondi regionali ("848mila euro, abbiamo voluto stare un pochino più bassi del massimo possibile", puntualizza Ruffini) serviranno per il restyling dell’albergo ’Centrale’, operativo fino agli albori del 2000 poi caduto in disuso. Una ristrutturazione all’insegna dell’ecosostenibilità. L’obiettivo, sottolinea la guida politica della comunità vettese è "provare a dare una risposta a un trend in costante aumento, seppure con numeri non grandissimi, del turismo nelle nostre zone, che richiede una maggiore capacità ricettiva". A tal fine l’ente locale ha già stipulato con i proprietari della struttura, la famiglia Giansoldati, un preliminare di vendita, che verrà formalizzato una volta certificate tutte le procedure: per un costo complessivo di 1 milione e 100mila euro. Oltre all’hotel, al piano terra dell’edificio verrà ospitata la Casa del Volontariato, per tutte le associazioni della zona, e una sala adibita a "residenza artistica" dove qualunque artista, con un canone calmierato, potrà realizzare, e contemporaneamente mettere in esposizione, le sue opere.