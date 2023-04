Verso il voto, a Brescello è corsa a tre

Tre le liste in campo per il voto comunale a Brescello del 14 e 15 maggio.

· Nel paese di Peppone e don Camillo, il sindaco in carica, Elena Benassi, dopo aver vinto le elezioni post commissariamento, cinque anni fa, si ricandida alla guida della lista Brescello che vogliamo. I candidati consiglieri sono: Alice Bacchi (19 anni), Michael Begnardi (32 anni), Paolo Boni (23 anni), Erika Cacciani (22 anni), Manuel Cacciani (22 anni), Massimo Cadamuro (62 anni), Davide Cavalli (48 anni), Susanna Dall’Aglio (71 anni), Patrizia De Montis (56 anni), Mauro Devicenzi (54 anni), Fabrizio Finardi (67 anni), Fabrizia Gatti (64 anni).

· La lista civica Brescello Cambia! è appoggiata dal Pd e propone Carlo Fiumicino• I candidati consiglieri sono: Abdon Boni (76 anni), Mirko Ceci (33 anni), Giuseppe Cennamo (40 anni), Rosanna Cipriati (62 anni), Gianluca Ferrari (58 anni), Valentina Grossi (36 anni), Alessio Marani (38 anni), Fabiana Neglia (23 anni), Marco Pasquali (23 anni), Alice Reggiani (30 anni), Elena Spennato (38 anni), Simone Trolli (45 anni).

· In campo a Brescello si presenta anche la lista Onestà Civile, già guidata in passato da Luciano Conforti, ma che in questa tornata elettorale propone come candidato sindaco l’ex consigliere comunale Catia Silva• I candidati consiglieri sono: Luciano Conforti (70 anni), Tiziana Tavarelli (60 anni), Elisabetta Tacchini (57 anni), Rocco Gentile (66 anni), Elisa Alberini (48 anni), Cinzia Franchini (53 anni), Elisabetta Marasi (64 anni), Franco Cabrini (68 anni), Ferdinando Bianchini (28 anni), Gianberto Artoni (57 anni), Michele Fontana (44 anni).