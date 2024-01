Verso il voto, Calenda si sbilancia: "Pronti a sostenere Massari"

Calenda apre ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative, Azione disponibile a sostenere il candidato del Pd - Marco Massari o persona con profilo simile – sulla base di un accordo preciso su alcuni punti programmatici imprescindibili: sicurezza e decoro urbano, opere ed energia, sostegno alle imprese. In caso contrario, la formazione politica – che a 5 anni dalla nascita ha circa 3mila amministratori locali – è pronta a correre da sola con una propria lista. No ad accordi con il Movimento 5 Stelle o partiti rosso-verdi come Sinistra Italiana: "Non vogliamo coalizioni così eterogenee che non sono in grado di decidere cosa fare. È chiaro che a livello locale è più semplice, non ci sono temi nazionali ed internazionali, su cui non abbiamo nulla da condividere -, ma le coalizioni si fanno se sono di governo. Se sono solo per battere gli avversari, allora non ci stiamo". La visita reggiana del segretario di Azione si è aperta, ieri alle 17, con l’inaugurazione della nuova sede del partito in via Ariosto in città. A fare gli onori di casa Claudio Guidetti, segretario provinciale e presidente regionale del partito. È quindi seguito un incontro con la stampa, quindi la presentazione de "Il Patto", suo ultimo libro sul "fight club che è diventata la politica", in una sala del Capitano del Popolo gremita; seduti tra le prime file il sindaco uscente Luca Vecchi, l’onorevole Mauro Del Bue, il sindaco di Montecchio Fausto Torelli e il suo assessore al bilancio Stefano Ferri, Pierluigi Saccardi, ex vicepresidente della Provincia. "Alle Europee, dove c’è il sistema proporzionale – spiega il segretario –, Azione farà la sua campagna e sceglieremo candidati molto esperti nelle materie essenziali dell’Ue: ambiente, politiche industriali, difesa… Poi stiamo discutendo con il centrosinistra di un governo pragmatico di Regione, Provincie e città". Per quanto riguarda le città come Reggio "cercheremo di raggiungere un accordo con le coalizioni del centrosinistra quando c’è un candidato serio, pragmatico, riformista. Che tiene in buon conto la sicurezza – tema fondamentale –, il decoro urbano, gli investimenti che servono al settore produttivo. Massari ha un buon profilo. Se viceversa il Pd si lascerà travolgere dalla deriva di vicinanza al M5s, potremo presentare un candidato nostro". Spiraglio rispetto a soggetti politici come Si e Verdi: "Si tratta di capire se hanno disponibilità a parlare di temi importanti per noi. Non facciamo coalizioni in cui ci siano persone che dicono di no a tutto, altrimenti non si governa". A Reggio "le cose dirimenti prima dell’alleanza sono il candidato e il patto di legislatura. Se i Cinque Stelle, che a livello locale non so manco cosa sono, sono contrari a fare infrastrutture, a ciò che serve in termini di energia per le imprese ecc, allora certamente non ci saremo".

Rispetto alla sicurezza, "no al ricorso all’esercito, che può servire nelle situazioni di grande crisi per 2-3 mesi. Il ministro Piantedosi deve mettere sul territorio più forze di polizia. A problemi strutturali non si danno risposte eccezionali". No alle partecipazione alle Primarie, con Calenda che le sconsiglia allo stesso Pd, e no al terzo mandato per i Governatori. Rispetto ad Italia Viva, la chiusura di Calenda è totale: "Gli auguro tutto il bene".