Verso il voto, ecco gli appuntamenti. Dal capoluogo a Castelnovo Monti

Verso le elezioni, ecco gli appuntamenti elettorali della giornata. Alle 18 a Reggio Emilia, al centro sociale Orologio/via Massenet, si terrà l’incontro “La salute è di tutti e deve essere pubblica” promosso dal Pd in vista delle prossime amministrative. Partecipano Fausto Nicolini ex direttore provinciale Ausl, Alessia Ciarrocchi, responsabile laboratorio di ricerca traslazionale Ausl-Irccs Reggio Emilia, il presidente della Regione e candidato alle elezioni europee Stefano Bonaccini, il candidato sindaco per il centrosinistra Marco Massari (seguiranno altri due incontri sul tema: domani presidio davanti all’ospedale e venerdì con Ricciardi di Azione). E sempre alle 18 a Reggio, in via Ariosto angolo piazza della Legna, si svolgerà l’incontro elettorale con il candidato sindaco per il centrodestra Giovanni Tarquini. Partecipano i candidati della lista civica “Giovanni Tarquini sindaco”.

Sempre alle 18, ma questa volta a Castelnovo Monti, all’antico bar Magnani, farà tappa il tour elettorale “Dagli Appennini all’Europa” di Stefano Bargi, candidato della Lega alle elezioni europee: si discuterà delle principali tematiche del suo programma, che punta a portare le istanze dei territori montani e rurali al centro dell’agenda europea.

Torniamo quindi a Reggio Emilia, dove alle 18.30, al Rebell, in via Monzermone 3d, in presenza e diretta streaming canale Instagram +Europa Reggio Emilia, si terrà la presentazione dei candidati della lista “Uniti per Reggio Emilia” alle prossime elezioni amministrative. Partecipano il segretario nazionale di +Europa Riccardo Magi, Emma Bonino (da remoto), i candidati alle amministrative Mariafrancesca Sidoli, Daniele Nassisi e Giacomo Benassi, Antonella Soldo, candidata lista Stati Uniti d’Europa alle elezioni europee. Al termine ’rinfresco antiproibizionista’.

E stasera alle 21 a Reggio Emilia (sala civica ex Polveriera), ci sarà una serata dedicata alla tutela, alla cura e al rispetto degli animali promossa dalla lista Movimento per Reggio Emilia in vista delle prossime amministrative. Partecipano la candidata sindaca Paola Soragni, Giulia Gibertoni, consigliera regionale, Anna Canovi, associazione “Adozioni responsabili”.