Verso il voto: ecco tutti gli appuntamenti

Oggi doppio appuntamento con Nichi Vendola, presidente nazionale di Sinistra italiana, che dopo quasi sette anni dall’ultima occasionetorna a Reggio Emilia: alle 18 al Palazzo dei Principi di Correggio e alle 21 all’Ostello della Ghiara.

Sempre oggi alle 18 convegno dal titolo ’Dalla Carta per i diritti, alla Farmacia dei servizi - la rivoluzione necessaria’, in programma alla Polveriera, organizzato dalla consigliera regionale Stefania Bondavalli, candidata alle elezioni comunali di Reggio Emilia nella lista del Pd: interverranno rappresentanti del mondo delle farmacie e dei sindacati, con la partecipazione di Andrea Costa, consigliere regionale Pd.

Nel pomeriggio di oggi, alle 18 a Binario49 in via Turri 49, appuntamento sulle politiche di genere promosso dall’assessore Lanfranco de Franco, capolista Pd alle amministrative, per un incontro dedicato al bilancio di genere e agli strumenti per le pari opportunità.

E ancora, ’La cultura in consiglio comunale: incontro con Coalizione Civica e i candidati Matteo Bartoli e Chiara Bonfrisco oggi alle 20.30 agli Orti Spallanzani di via Toscanini, con interventi di Dina Buccino, produttrice teatrale, e Alessandro Scillitani, regista cinematofgrafico.

Domani, alle 20.45, alla Rivalta nella Sala Civica in via S. Ambrogio 2, incontro con Giuliana Reggio sui temi della frazione, della città e del programma elettorale di Alleanza Civica.