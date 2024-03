Verso il voto, il centrodestra sta con Borghi

Anche a Montecchio si definiscono le liste. Viviamo Montecchio ha già presentato il proprio candidato sindaco, Filippo Borghi, e il candidato vicesindaco Luigi Rocca, che si presentano con la civica Viviamo Montecchio. E il centrodestra annuncia il suo sostegno a questa lista. "Dopo proficui incontri con i candidati a sindaco e vicesindaco della civica ’Viviamo Montecchio’, il coordinamento delle forze conservatrici, liberali e moderate, rappresentate da Antonio Castagneti (segretario Lega Salvini Premier), Marco Rondani (responsabile locale di FI) e Antonio Margini (presidente del circolo territoriale di FdI), annunciano con grande soddisfazione il sostegno unitario alla civica per le prossime elezioni – si legge in un comunicato congiunto –. Ci poniamo in discontinuità dalla precedente amministrazione del dottor Torelli, verso la quale il giudizio è decisamente negativo. Molte sono state le promesse disattese, così come le opere incompiute, prima fra tutte il palazzetto, ma anche altre criticità quali la linea diretta dell’autobus Montecchio-Reggio, il progressivo depotenziamento del Franchini, l’abiura a piantumazioni e a manutenzioni efficienti del manto stradale e tantissimi altri problemi irrisolti. Confidiamo nelle competenze di due montecchiesi, l’avvocato Borghi e il dottor Rocca, per riportare Montecchio al suo antico splendore come comune Capodistretto. Ci stiamo confrontando con i civici su vari temi tra cui sicurezza, valorizzazione del centro e del tessuto urbano, supporto all’economia e al sociale, valutando con attenzione anche altre loro proposte".