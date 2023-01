Verso il voto, il Pd apre ai cittadini e vara cinque gruppi di lavoro

Si organizza la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di primavera a Correggio. Confermato l’impegno delle forze di centrodestra, così come M5s e Prc hanno annunciato un accordo. E anche il Pd scende in campo. "Prima ancora di pensare ai nomi dei candidati – conferma il segretario Marco Moscardini – abbiamo messo in cantiere la costruzione di un programma che parte dall’ascolto delle persone e dalle proposte dei cittadini che vorranno partecipare agli incontri. Sono cinque gruppi di lavoro, ognuno coordinato da due consiglieri del precedente mandato amministrativo, con la presenza di uno degli assessori della ex giunta, in grado di fornire un quadro della situazione oltre che spunti utili alla discussione".

I gruppi di lavoro riguardano: Attrattività (centro storico, commercio e promozione del territorio), Saperi (scuola, cultura e sport), Giovani e futuro (politiche giovanili e dei progetti innovativi), Welfare e coesione sociale (politiche sociali, sanità, famiglie e nuove fragilità), Territorio (sviluppo sostenibile, ambiente e pianificazione urbanistica).

Primo incontro il 16 gennaio al Salone delle Feste. Per partecipare: mail a [email protected] indicando nome, telefono e il gruppo di lavoro.