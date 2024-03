Verso il voto, il Pd si spacca: se ne vanno Maiola e Costi

Ci sono anche l’ex sindaco Gianni Maiola e l’attuale vicesindaca Federica Costi tra i quattro esponenti di massimo peso del Partito democratico di Gattatico che sono usciti dal direttivo locale negli stessi giorni in cui Luca Ronzoni è stato ricandidato a primo cittadino. Di fatto metà dei vertici del circolo locale. Luciano Carloni e Luca Esposito, entrambi da sempre attivi nella vita politico-sociale, sono gli altri che hanno lasciato l’organismo dirigente. Un malessere che cresceva da molto tempo, la difficoltà di confronto interno e di sviluppare un dialogo costruttivo sui temi più importanti che caratterizzano la realtà locale sarebbero alla base della scelta: non emotiva, ma sofferta e meditata. A ciò si aggiungerebbero, ma in modo secondario, ragioni legate alle correnti interne nate in concomitanza delle primarie nazionali del febbraio 2023: quella riconducibile ai bonacciniani (con il governatore si erano schierati quasi tutti i sindaci dem reggiani, tra cui Ronzoni), e quella che sosteneva la segreteria Elly Schlein, vittoriosa ma a livello locale non di rado ostracizzata dai compagni di partito. La frattura decisiva nel direttivo si sarebbe manifestata in occasione delle riunioni dedicate proprio alla scelta dei candidati e del programma in vista della campagna elettorale per le amministrative di giugno. Nomi, ruoli e temi da inserire tra le priorità programmatiche su cui si è discusso, ma forse non con quell’ascolto e libertà che il gruppo dissidente avrebbe desiderato. Lo stesso profilo del candidato sindaco sarebbe stato oggetto di discussione nel Pd locale e non.

Ciò che a livello locale più ha impattato è l’uscita di un pilastro politico come Maiola - sindaco dal 2009 al 2019 per il centrosinistra -, e di Costi, eletta con ’Progetto per Gattatico’, attuale vicesindaco con deleghe pesanti come la scuola, la sicurezza e l’ambiente. Quest’ultima ha lavorato per cinque anni accanto a Ronzoni per l’attuazione del programma, con impegno e dedizione. Sicuramente porterà a termine il suo mandato, ma c’è chi scommette che non rientrerà nella nuova lista. Tant’è che il 22 febbraio, quando il Pd ha ufficializzato di ricandidare Ronzoni, non ha indicato il nome del vicesindaco: una anomalia locale, dato che tutti i candidati dem - da Bibbiano a Sant’Ilario - si stanno presentando in ticket. Il quadro politico di Gattatico diventa dunque più vivace e interessante. In attesa che la lista della sinistra ambientalista ’Terra Viva’ decida se correre nuovamente alle elezioni con Sandra Bassi, è stata già presentata la candidatura del dottor Daniele Finucci (presidente del centro di medicina ’La Camelia’) alla guida della lista civica ’Uniti per cambiare’: una lista trasversale che "si propone in discontinuità con le proposte attuali" e cerca "l’interlocuzione con tutte le principali forze politiche e civiche già operanti sul nostro territorio, con le associazioni di categoria e con tutto il mondo associazionistico".