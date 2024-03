Verso il voto: in campo Moretti e Castellari

Pd, Italia Viva e Rifondazione Comunista hanno indicato Marcello Moretti e Monica Castellari come candidati a sindaco e vicesindaco per la lista "Sant’Ilario Futura" alle elezioni amministrative di giugno. Moretti, 57 anni, insegnante dell’Istituto D’Arzo, è già stato primo cittadino per due mandati, dal 2009 al 2019. Castellari, 26 anni, da 5 anni è consigliere comunale di maggioranza; il suo "impegno per Sant’Ilario comincia negli anni del volontariato come animatrice all’oratorio parrocchiale". Si tratta di "una proposta che punta su serietà e competenza, affiancando una persona di esperienza, punto di riferimento per i cittadini, a una donna dinamica e preparata. Sostenuti da una lista che condivide un insieme di valori democratici e progressisti, saranno affiancati da una squadra capace e motivata che rappresenta le diverse realtà del territorio". Si confronteranno con la lista "Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno", presente in Consiglio comunale e in quello dell’Unione Val d’Enza, che candida a sindaco Alberto Iotti e come suo vice Luca Paterlini, vicepreside del liceo paritario "San Gregorio Magno", sostenuta da una coalizione trasversale che va da Azione e M5S a tutto il centrodestra. "Sant’Ilario Futura" per arrivare alla scelta dei due nomi "ha intrapreso un percorso di consultazione coinvolgendo oltre 250 persone in altrettanti colloqui. Questo percorso si è rivelato un’occasione preziosa per i cittadini per esprimere i loro punti di vista e le loro aspirazioni per il futuro della nostra comunità". Sant’Ilario Futura avrà un Comitato elettorale con sede in via Roma 68 aperto tutti i giorni (telefono 353-4668964, mail santilariofutura@gmail.com) "affinché chiunque possa fermarsi per discutere, proporre, informarsi e conoscere i candidati e le modalità di voto". Durante i colloqui, che serviranno anche alla redazione del programma, sono emersi apprezzamenti per la giunta Perucchetti (ad esempio "per la riqualificazione delle piazze e del pedonale di via Roma in via di completamento") e anche alcune criticità, come ad esempio "la necessità di accelerare sulla valorizzazione dell’intera area del Forum (compreso l’attuale immobile scolastico); la promozione di una mobilità sostenibile e sicura. Viene ribadita la necessità di realizzare la Via Emilia bis e di riqualificare la Via Emilia storica; in particolare è forte la richiesta per una ciclopedonale Calerno-Sant’Ilario". Il progetto, già definito, è in graduatoria in un bando di finanziamento regionale.