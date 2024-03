Verso il voto, Nasciuti punta al bis: "Ripartiamo da piazza Spallanzani"

Sabato alle 17, in piazza Spallanzani 9/D a Scandiano, si terrà l’inaugurazione del nuovo comitato con il lancio della campagna elettorale per la rielezione di Matteo Nasciuti, che ha annunciato la sua ricandidatura mesi fa sostenuto da una coalizione larga su cui si sono esposti Pd, Azione, Verdi, Possibile, Sinistra Italiana, la civica Siamo Scandiano. Il primo cittadino uscente riparte dunque da piazza Spallanzani. Uno dei principali interventi dell’amministrazione comunale guidata da Nasciuti costituirà anche il contesto in cui aprirà la sede del suo comitato elettorale.

"Abbiamo scelto piazza Spallanzani proprio perché iconica dell’amministrazione comunale che si avvia a concludere il suo percorso – dice Nasciuti –. Vogliamo sottolineare il lavoro svolto, ma anche il radicamento in un luogo che è a tutti gli effetti il cuore del nostro centro storico". Il comitato elettorale già ospita da alcuni giorni incontri dei tavoli tematici per la redazione del programma, lanciati in occasione dell’evento ‘Scandiano Stories’ che si è tenuto a metà febbraio al Made. In concomitanza con l’inaugurazione della sede del comitato partirà una campagna di affissioni in cui alcuni scandianesi hanno deciso di prestare il volto per sostenere la ricandidatura di Nasciuti. Una campagna dal titolo ‘Sto con Matteo per’. Nasciuti alle prossime elezioni amministrative sfiderà il dottor Antonello Salsi, candidato sindaco del centrodestra.

m. b.