Verso il voto, Pantani: "Nessuno mi ha chiesto nulla". Salsi in pole

"Ho letto con stupore il mio nome tra i possibili papabili alla carica di sindaco di Scandiano in rappresentanza del centrodestra per le elezioni di primavera 2024". È la precisazione che tiene a fare Lionello Pantani, tirato in ballo una settimana fa tra i rumors che lo avrebbero visto in lizza per essere candidato a primo cittadino dalla coalizione Fd’I-Lega-Forza Italia. Secondo i retroscena, già cinque anni fa gli era stato proposto, ma lui aveva rifiutato. Ora il centrodestra, stando a chi tiene le redini della coalizione, avrebbe potuto riprovarci ma evidentemente non ha fatto i conti con la volontà di Pantani il quale puntualizza che "nessuno mi ha chiesto o proposto alcunchè al riguardo. Non sono interessato a ricoprire alcuna carica in nessuna prossima competizione elettorale", come ha spiegato in una nota. Come lui, anche la professoressa Fabiola Ganassi, che la coalizione aveva indicato come un’altra papabile ha in realtà espresso "stupore per la pubblicazione del suo nome" e "smentendo di essendo stata contattata dal centrodestra", la quale ha lasciato però uno spiraglio tra il serio e il faceto: "Fare l’assessora alla cultura non mi dispiacerebbe...". Mezze boutade che chi fa i giochi in coalizione poteva evitare, anche perchè il rischio è poi di pagarne lo scotto alle urne. Il centrodestra ieri sera avrebbe trovato ormai la quadra su Antonello Salsi, primario di ortopedia dell’ospedale Magati, da mesi il grande favorito per l’investitura. A meno di clamorosi colpi di scena sarà lui il candidato che sfiderà il dem Matteo Nasciuti che tenterà il bis ai piedi della Rocca.