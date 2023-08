Verso la conclusione dei lavori di asfaltatura a Novellara in via Costituzione

Sono in corso lavori di asfaltatura su diverse strade comunali nella Bassa. A Novellara si stanno completando gli interventi in via Costituzione e viale Toscanini. Sono previste diverse variazioni alla viabilità, oltre a strade regolate a senso unico alternato per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza per gli operatori e per i cittadini. Nei giorni scorsi sono stati eseguiti lavori di asfaltatura tra il centro storico e la periferia, in particolare in via Levata, strada Borgazzo fino all’incrocio con via Arginone e via Picenardi.

Alcune di queste strade si trovavano in condizioni di degrado, con cedimenti e numerose buche, dovute anche al passaggio di mezzi agricoli e veicoli pesanti. Interventi di manutenzione stradale sono in corso anche nei Comuni limitrofi. Un cittadino ha segnalato una carenza di segnaletica nella zona tra Novellara e Cognento, con catrame appena depositato ma senza adeguate indicazioni. In centro storico a Novellara sono stati completati alcuni tratti di piste ciclopedonali, che rientrano nella rete della "mobilità sostenibile" che si sta sviluppando verso le frazioni.