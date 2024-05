Verso la festa della Repubblica. Il prefetto nomina nove Cavalieri

In occasione della festa della Repubblica, il prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa consegnerà le onorificenze al merito ai cittadini che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nelle proprie attività. Sabato alle 18, al teatro Valli, Saranno premiati come Ufficiali Edoardo Moro (colonnello della guardia di finanza – ora ad Agrigento – ex comandante delle fiamme gialle reggiane) e Giorgio Notari (avvocato cassazionista e consulente del consultorio familiare della Diocesi). Saranno insigniti del titolo di Cavaliere anche il nostro fotografo, colonna di Carlino Reggio, Stefano Rossi, il tecnico di radiologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e già coordinatore della centrale del 118 Miles Barbieri, l’ispettore di polizia nonché appartenente al corpo delle guardie di pubblica sicurezza e presidente della sezione locale Anps) Giovanni Ciampi, la presidente del circolo culturale ’Reggio Ricama‘ Sandra Cosmi, il sagrestano e campanaro della chiesa di Novellara Gabriele Fornaciari, l’avvocato cassazionista Nino Giordano Ruffini attivo nel terzo settore e nelle opere di beneficenza con la fondazione ’Cuvier’ che presiede e Francesco Saccaggi, responsabile corpo italiano di soccorso Ordine di Malta.

Nell’occasione saranno anche consegnati i Brevetti dei Maestri del Lavoro per l’anno 2024. A riceverlo saranno Luigi Arnone (Lombardini), Roberto Bellini (Emil Banca), Marco Cassinadri (Casalgrande Padana), Paolo Catellani (Arix Spa), Tiziano Ferrarini (Salumifici Granterre), Barbara Fontanesi (Transcoop), Carlo Iori (Laumas Elettronica), Alberto Manfredini (Lombardini) e Giuseppe Parente (Moss).

Nella mattinata del 2 giugno, le celebrazioni in Piazza della Vittoria per la festa della Repubblica iniziano alle 9,30 con l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti. Di seguito, lettura del messaggio del Presidente Mattarella e interventi istituzionali. Seguirà una performance di danza delle classi 2ªK e 4ªK del liceo coreutico “Matilde di Canossa”. Le musiche della cerimonia saranno curate dalla Filarmonica Città del Tricolore. Alle 10,30 apertura straordinaria del palazzo ducale (sede della Prefettura) con visite guidate – su prenotazione – a cura del Fai.

dan. p.