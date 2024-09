Verso la ’Marabù Celebration’. La reunion degli ’Artisti Italiani’: "Quella musica ci ha salvati"

Remember Marabù? No, il Marabù è più vivo che mai. Lo dimostra la lunga serie di appuntamenti itineranti del ’Marabù in tour 2024’, o ’Marabù Celebration’, che si sono susseguiti in questi tre mesi estivi, tra le province di Reggio e Parma, richiamando tantissimi nostalgici ma anche nuovi adepti, preludio all’evento clou della stagione, sabato prossimo, 31 agosto nel piazzale del locale, quando un’intera giornata sarà dedicata al mitico locale, tempio della musica e del divertimento per tante generazioni provenienti da tutta Italia e non solo, dai suoi esordi, nell’ottobre del 1977, alla sua chiusura, nel dicembre del 2000.

"È il riassunto di un sogno che abbiamo avuto in tantissimi – sottolinea Lauro Bonacini, organizzatore dell’evento con Andrea Gasparini, grazie anche all’imprenditore reggiano Claudio Campani –, era quasi impossibile raggiungerlo, ma abbiamo iniziato a creare questo puzzle e oggi siamo fieri di averlo completato".

"Nel 2015-16 mio padre non stava bene – racconta Andrea, figlio di Sandro, compianto ideatore e patron del locale simbolo di un’epoca –, gli avevamo detto che volevamo far rivivere il Marabù e ne era stato contentissimo. Da quando avevo chiuso, non ci passava più davanti perché ci stava troppo male".

Disco music, sonorità funk, soul e pop rimodulate, luci psichedeliche, proiezioni video, auto e moto d’epoca per far rivivere le atmosfere anni ’80 e ’90, rivisitate in chiave attuale, per unire le generazioni e far ballare tutti, all’insegna delle emozioni e dei ricordi. E, ciliegina sulla torta, per l’occasione, dopo il trentennale celebrato nel 2010, si riunirà anche la rockband reggiana degli ’Artisti Italiani’, nati come ’Koala’, nella formazione storica: Luca Zini, Moreno Bortolotti, Franco Formentini ed Enrico Vezzani.

"Per noi il Marabù è sempre stato un punto di riferimento – spiega Franco –, per trovarsi con gli amici e ballare, oltre che per suonare. Nell’89 abbiamo partecipato al ‘Mararock’, un concorso indetto dal locale reggiano, dove abbiamo trionfato e per noi è stato un evento eccezionale".

Una reunion che è anche un ‘atto di amicizia’. "Siamo amici da sempre – aggiunge Luca –, abbiamo passato 30 anni di vita insieme, mentre suonavamo e mentre facevamo le altre cose ordinarie. Nel 2012 ci siamo sciolti, abbiamo preso altre strade, ma quando ci ritroviamo a fare qualcosa insieme ci riscopriamo uguali a prima. Sarà un’emozione tornare a suonare insieme proprio al Marabù, dove tutto è iniziato".

"Quando ci siamo sciolti era finita un’epoca – precisa Moreno –, il mondo della musica era cambiato. Questa è stata un’occasione anche per ritrovarci, non potevamo non esserci".

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso della serata saranno presentati due brani della band reggiana: uno dal passato, ’Tu puoi’, e un inedito, mai pubblicato, ’Il gioco delle verità’.

"Non vogliamo svelare il contenuto – afferma Luca –, l’abbiamo scritto nel passato, ma è molto attuale, come potrete sentire, ci sarà anche il video".

La musica è sempre stata il filo conduttore delle loro vite.

"Tutti quanti abbiamo iniziato a fare musica da giovani – racconta Enrico –, io ho iniziato intorno ai 14 anni. Per noi la musica è una passione, un amore".

"Ci ha anche salvati – aggiunge Moreno –, alla nostra epoca tante persone si perdevano. La nostra compagnia invece è sempre stata coesa, tutto girava intorno al nostro gruppo".

E Luca: "Per noi quattro la cosa principale è sempre stata quella: se dovevi scegliere se andare a trovare la tua morosa o a suonare, andavi a suonare. È per questo forse che siamo durati 30 anni".

Musica che li ha sempre legati anche alla solidarietà, collaborando spesso con la Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ai concerti.

E il 31 agosto sarà anche l’occasione per lanciare il prossimo appuntamento a scopo benefico, il ’Glory Day’ del 4 dicembre. "Porteremo al teatro Valli di Reggio la storia del Marabù in un musical – precisa Andrea Gasparini –, l’incasso sarà devoluto a sostegno di ‘CuraRE Onlus’, con presidente Deanna Ferretti, per la costruzione del Mire". "Un altro sogno dopo il sogno – chiosa Lauro –, ci emozioneremo in modo ancora più forte". Per la sicurezza il 31 agosto l’entrata sarà dal retro del locale. Non mancheranno i fuochi d’artificio di Piroitaly, la postazione foto, le bancarelle e lo street food. Biglietti già acquistabili in prevendita e la sera stessa sul posto.