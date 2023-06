Verso la riapertura della strada provinciale 46 Allargato un lungo tratto della carreggiata Il sindaco: "Un’opera che era attesa da tempo"

Ancora un paio di settimane di disagi (almeno secondo le previsioni attuali) e poi la strada provinciale 46, tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo, potrà essere riaperta al traffico. Questo cantiere, suddiviso in due fasi, aveva previsto a fine 2022 il tombamento di un piccolo canale che costeggia via Cà de Frati poi – dopo un periodo di riapertura – a marzo erano iniziati i lavori di allargamento di oltre mezzo chilometro di sede stradale.

"Un’opera attesa da tempo – commenta il sindaco Lucio Malavasi, di Rio Saliceto –, impegnativa dal punto di vista economico ma anche realizzativo, che abbiamo deciso di effettuare per lotti proprio per cercare di ridurre il più possibile i disagi, purtroppo inevitabili". Entro la fine di giugno dovrebbe essere completata anche la nuova rotatoria tra la Provinciale 30 e via Balduina, al confine tra Rio Saliceto e il territorio di Carpi.