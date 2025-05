Verso la World Cup Final. Piazza Prampolini ospita la magia del pattinaggio

ll grande spettacolo del pattinaggio artistico mondiale arriva a Reggio con Artistic International Series - World Cup Final: un evento unico che vedrà protagonisti i migliori atleti del panorama internazionale, pronti a sfidarsi in tutte le specialità di questa disciplina affascinante. Media partner dell’evento è QN-Il Resto del Carlino. Dalla perfezione tecnica del singolo maschile e femminile alla spettacolarità acrobatica delle coppie artistico, dall’armonia della solo dance alla fusione tra musica e movimento tipica delle coppie danza. E ancora, la sincronia perfetta del precision e la creatività esplosiva dei gruppi show.

Un’occasione imperdibile per vivere tutte le sfumature del pattinaggio artistico a rotelle, l’eleganza, il talento, la prestanza fisica, la capacità interpretativa.

Dal 7 al 15 giugno Reggio sarà il palcoscenico ideale di questa competizione.

Non prima però dell’evento di presentazione, che si terrà domani alle 18 in piazza Prampolini dove tecnica, passione e spirito di squadra si fonderanno in un grande momento di sport e spettacolo. Per l’occasione verrà allestita una pista provvisoria per permettere a tutti i cittadini di poter ammirare questa elegante disciplina sportiva.

Qui alcuni dei migliori interpreti della disciplina forniranno un piccolo assaggio delle performance estive, un’occasione per conoscere da vicino ciò che sarà poi possibile ammirare al Pala Bigi dal 7 al 15 giugno.

Tra gli altri protagonisti è d’obbligo citare i campioni mondiali nelle coppie danza Roberta Sasso e Gherardo Altieri De Grassi, i vice campioni mondiali Caterina Artoni & Raoul Allegranti, i vice campioni mondiali nelle coppie artistico Micol Mills & Tommaso Cortini, i campioni mondiali juniores Angelica Polli & Josè Inglese.

Sarà presente anche una folta rappresentativa di atleti delle società sportive locali del pattinaggio artistico che sono in fase di preparazione della coreografia collettiva con oltre 200 ragazzi che sarà presentata durante le cerimonie protocollari della World Cup.

World Cup Final è un evento della Federazione Internazionale World Skate, con il supporto del Comitato Organizzatore Locale Skate Power, il contributo della Regione Emilia-Romagna (progetto “Sport Valley”) e del Comune di Reggio Emilia.