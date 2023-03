Verso le amministrative "Il ballottaggio è sicuro È l’anno giusto per noi Ma serve la squadra"

di Benedetta Salsi Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, sarà lei il candidato sindaco per il centrodestra reggiano? (Ride...) "Rischio di dare una risposta che sembra una frase fatta: parlare di nomi a un anno... manca tanto tempo. In questi giorni stiamo chiudendo i candidati sulle amministrative dei 4 comuni di questa tornata elettorale e sono contento di aver trovato una quadra. Poi, prima ancora dei nomi, bisognerà parlare di squadra e di programma". Non si sbilancia. Ma Aragona – 45 anni, funzionario di banca, dal 2012 impegnato in Fratelli d’Italia, laureato in scienze politiche e specializzato in relazioni internazionali – sa che a questo giro non si può sbagliare. E, mentre sta finendo di scrivere un libro su Clint Eastwood ("è la mia grande passione, sto analizzando la visione politica attraverso 50 anni di suoi film: dai western a Gran Torino o Richard Jewell... Sono anche stato negli Usa nella cittadina dove fu sindaco dal 1986 al 1988, Carmel-by-the-Sea... "), lavora a quella che potrebbe essere una rivoluzione politica e culturale: il primo sindaco di destra in terra rossissima. Aragona, ci sta pensando? "Io non mi sono mai autocandidato: quando mi è stato chiesto sono sempre stato a disposizione. Valuterò se e...