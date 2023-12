Verso le elezioni, lettera di Santoro:: "Il centrodestra si muova subito"

Un incontro tra le forze politiche del centrodestra per definire le strategie per le elezioni amministrative a Scandiano. A chiederlo è Angelo Santoro, ex consigliere di minoranza. Santoro ha inviato una lettera ai responsabili provinciali di Fratelli d’Italia (Alessandro Aragona), della Lega (Roberto Salati) e di Forza Italia (Gianluca Nicolini).

"Ritengo sia giunto il tempo – sottolinea l’ex esponente dell’opposizione – che i tre partiti di centrodestra si incontrino in ‘loco’ per definire le strategie elettorali legate al territorio di Scandiano. Mentre il centrosinistra e Azione hanno calzato gli stivali delle sette leghe per conquistare il podio più alto della città del Boiardo – fa notare –, dall’altra parte nulla. Come ex candidato sindaco alle scorse elezioni, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, chiedo se ci siano i presupposti per un’intesa tra i consiglieri di centrodestra presenti in consiglio comunale che ancora oggi militano in gruppi diversi compreso quello ‘misto’". Il centrodestra non ha ancora presentato il proprio candidato. "Continuando così – osserva ancora l’ex esponente dell’opposizione – si offrirà agli avversari una buona motivazione per dire: se non andate d’accordo nemmeno in consiglio come potete pensare di governare la città? Ritengo che i partiti della nostra parte politica debbano iniziare a voltare pagina – incalza Santoro – e in aula lavorare in armonia nello stesso ‘gruppo’".

Angelo Santoro chiede poi anche di non dimenticare i "grandi temi che in questa legislatura hanno contraddistinto il nostro impegno, come una città divisa in due dalla ferrovia senza sottopassi carrabili adeguati e un ospedale che ormai è l’ombra di se stesso al punto che, sulla completa disfatta del Magati, è stato pubblicato un volume. Forse è per questo che il mio voto, e quello di tanti altri, andrebbe volentieri ad un candidato sindaco magari medico di professione", conclude.

m. b.