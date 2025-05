Verso l’elezione del Re Serpo

Si avvicina la festa triennale della Gnoccata a Guastalla, in programma dal 16 al 18 maggio. E in vista della votazione per eleggere il nuovo Re Serpo, stamattina alle 11,30 una degustazione di gnocchi al Forno Gonda in piazza Primo Maggio alla presenza dei candidati al ruolo di sovrano: Luca Baiocchi, Maicol Zema, Luca Ghiselli e Roberto Bazzoni. Alle 17, invece, è previsto un appuntamento alla sala dell’antico portico di palazzo ducale per una donazione di opere pittoriche dell’artista Maurilio Iembo, dedicate alla Gnoccata, sempre alla presenza dei quattro candidati re della storica festa. Una presentazione dei candidati domani alle 18 all’oratorio di San Giacomo, nell’ambito della locale sagra frazionale. Tutti i cittadini potranno votare a palazzo ducale nella serata del 16 maggio, con elezione la sera successiva.