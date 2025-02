Verso scelte green: "Grande opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni"

Il Gruppo Iren conferma il proprio supporto per il 2025 al progetto Cronisti in Classe, un’iniziativa che rappresenta una straordinaria opportunità per sensibilizzare le nuove generazioni su temi fondamentali come l’educazione civica, il giornalismo e la transizione energetica.

Con il sostegno a questo progetto, che coinvolge giovani talenti delle scuole, Iren non solo investe nel futuro dei ragazzi, ma si fa anche promotore di un percorso educativo che integra conoscenza, consapevolezza e responsabilità sociale. In un momento storico in cui il cambiamento climatico e la sostenibilità sono temi centrali, è fondamentale che i giovani possiedano gli strumenti per comprendere l’importanza della transizione energetica e delle scelte green. Il giornalismo gioca un ruolo cruciale in questo processo, poiché permette di diffondere informazioni corrette, stimolare il pensiero critico e offrire nuove prospettive sul futuro. Insegnare ai ragazzi come raccontare la realtà e, soprattutto, come interpretare i fenomeni legati all’ambiente e all’energia, è un passo fondamentale per una società più informata e responsabile.

Il progetto Cronisti in Classe offre l’opportunità di avvicinare i giovani al mondo del giornalismo, fornendo loro gli strumenti per raccogliere, analizzare e diffondere notizie in modo corretto. In un’epoca in cui l’informazione è spesso frammentata e velocemente consumata, imparare a distinguere tra fonti attendibili e notizie sensazionalistiche è essenziale per formare cittadini consapevoli. Il giornalismo, infatti, non è solo un mestiere, ma una pratica che aiuta a dare forma a una società aperta e inclusiva, in cui le nuove generazioni possono farsi portavoce di temi cruciali come la sostenibilità e la giustizia ambientale. All’interno di questo contesto, il progetto si inserisce perfettamente nell’impegno di Iren verso la sostenibilità e la promozione della cultura green. In questo processo educativo, i progetti di EduIren, la divisione educational del gruppo, rivestono un ruolo di grande importanza. EduIren propone attività didattiche rivolte alle scuole per sensibilizzare i giovani su tematiche legate all’energia, all’ambiente e alla sostenibilità, fornendo risorse concrete per affrontare la sfida della transizione energetica. Grazie a questo programma, le nuove generazioni non solo apprendono in modo innovativo, ma diventano anche protagoniste del cambiamento, avendo un impatto positivo sul loro ambiente e sulla comunità in cui vivono. Sostenere il progetto Cronisti in Classe è quindi un investimento nel futuro delle giovani generazioni, un’opportunità per far crescere una classe di cittadini più responsabili e preparati a prendere decisioni consapevoli, soprattutto riguardo alle sfide energetiche e ambientali che ci attendono. Il giornalismo, come strumento di comunicazione e di educazione, può fare la differenza nel creare una maggiore consapevolezza e nel sensibilizzare il pubblico sui temi urgenti che riguardano tutti.

